100-летие отпраздновала жительница Комсомольска Надежда Сазанова Фото: Правительство Хабаровского края

Свой сотый день рождения сегодня, 1 сентября, отметила жительница Города юности Надежда Сазанова. Поздравить жительницу с юбилеем приехал лично мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник. Глава города вручил памятные подарки от лица врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и президента России Владимира Путина.

Надежда Федоровна родилась в селе Раздольное Амурской области. В 30-х годах семья Сазановых переехала в Ванинский район Хабаровского края. Там в годы Великой Отечественной войны именинница работала на моторно-рыбацкой станции. В Комсомольск-на-Амуре Надежда Сазанова перебралась в 50-е годы прошлого столетия. До 1990 года она успела поработать в отраслях народного хозяйства, на нефтеперерабатывающем заводе, в речном порту и «Горпищеторге». До выхода на пенсию Надежда Федоровна была почтальоном.

Дожив до ста лет, Надежда Сазанова сохранила бодрость духа. Она сама себя обслуживает, хотя во многом помогают родственники.

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