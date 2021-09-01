Управление образования Хабаровска разъяснило ситуацию с восточными танцами на школьной линейке. Фото: управление образования Хабаровска.

В День знаний, 1 сентября, в хабаровской школе №76 первоклассникам показали восточный танец живота. Перед юными школьниками станцевала девушка в откровенном наряде, выступление сняли на видео и распространили его в социальных сетях.

- Уважаемые жители города, родители учащихся, я считаю необходимым дать оценку тем видео, которые сегодня распространяются в социальных сетях с линейки в школе №76, посвященной 1 сентября, - заявила Татьяна Матвеенкова, начальник управления образования Хабаровска.

Руководитель управления объяснила, что главная цель праздника заключается в единстве, гражданском и патриотическом воспитании, привитии любви к своей семье, школе, малой родине и стране.

- Конечно, подобное выступление молодого учителя-педагога дополнительного образования по танцам, которое явилось его личной инициативой с задумкой о птице счастья, недопустимо и неуместно на празднике, посвященном Дню знаний, - прокомментировала Татьяна Матвеенкова.

Начальник управления поставила под сомнение уровень и концепцию воспитательной работы в школе.

- Все управление образования считает такие инициативы неприемлемыми, - сказала Татьяна Матвеенкова.

Администрацией организована служебная проверка в отношении как директора школы, так и административного персонала. По результатам проверки будут приняты управленческие решения. Информация будет опубликована в официальных ресурсах администрации.

В свою очередь Татьяна Матвеенкова принесла извинения за непрофессиональные решения руководства школы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.