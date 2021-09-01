Погода в Хабаровске 2 сентября 2021: без существенных осадков Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Осень понемногу входит в свои права: 2 сентября на всей территории края ожидаются небольшие осадки. В дневное время на большей части территории региона температура воздуха прогреется свыше 20 градусов, сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края.

В Хабаровске в светлое время суток будет около +23 градусов. Ночью около +13. Северный ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

На юге края днем от +22 до +27 градусов. Ночью - от +9 до +14 градусов. Скорость юго-западного ветра будет достигать 6-11 метров в секунду.

В центральных районах днем от +19 до +26 градусов. Ночью - от +6 до +13. Порывы юго-западного ветра будут от 4 до 12 метров в секунду.

На севере еще прохладнее. Днем от +15 до +23, ночью от +5 до +14. Скорость северо-западного ветра составит от 3 до 12 метров в секунду.

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