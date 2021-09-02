696 человек в Хабаровском крае скончались от коронавируса
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Еще 308 человек заболело за сутки коронавирусом в Хабаровском крае. Больше всего в столице края - 129 и Комсомольске-на-Амуре - 101, сообщили в минздраве региона.
В Хабаровском районе заболели 20 человек, 17 - в Амурском, 13 - в Нанайском, 11- в районе имени Лазо. Также единичные случаи инфицирования зафиксированы на остальной территории края.
- Выздоровело 317 человек, 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 17 подключены к аппаратам ИВЛ. Трое скончались. Сейчас в регионе развернуто 1778 коек для ковид-больных. Из них свободны 353, - уточнили в пресс-службе ведомства.
КОНКРЕТНО
В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 318 510 человек. Из них 278 424 получили оба компонента вакцины.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 75 501 случай коронавируса:
69 335 человек выздоровели;
5470 находятся на лечении (1425 в стационаре, амбулаторно 4045);
Скончались 696 человек.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;