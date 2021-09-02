«Подарок новорожденному»: родители младенцев Хабаровского края получат подарочные боксы Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае стартует акция «Подарок новорожденному». Впервые родители детей получат подарочные боксы, наполненные всем необходимым для первых месяцев жизни малыша, сообщили в правительстве Хабаровского края.

Подарки будут выдаваться мамам или папам крох, которые появятся на свет с 1 сентября 2021 года. В набор для малышей войдут пеленки, распашонки, шапочка, комбинезон, кокон, соска, бутылочка для кормления и средства индивидуальной гигиены. Стоимость реализации проекта - 70 миллионов рублей.

- Каждая жизнь ценна, поэтому вне зависимости от возраста родителей и от того, какой ребенок по счету в семье, все рожденные с 1 сентября дети получат такой подарок от края. Мы заключаем договор с компанией по массовой поставке коробок и прорабатываем логистику, ведь край у нас большой, - рассказал министр социальной защиты населения Александр Дорофеев.

Все наборы будут вручаться родителям в день выписки ребенка из родильного дома. Если по какой-то причине набор новорожденного не будет получен семьей в медицинском учреждении, его можно будет забрать по обращению в центре социальной поддержки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.