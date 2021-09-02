Россыпь наград: коллектив из Хабаровска получил призы на конкурсах, проходящих в Сочи Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровский творческий коллектив «Вперед, Россия!» вернулся из Сочи. С собой артисты привезли немало наград различных конкурсов, рассказали в администрации города.

Танцоры и певцы представляли свои работы в номинациях по эстрадному вокалу, патриотической, авторской, народной песне, художественному слову, изобразительному искусству и хореографии. Они завоевали гран-при по вокалу и ИЗО, 32 диплома лауреатов первой степени, 10 дипломов второй степени.

- Это объединение, пожалуй, одно из самых узнаваемых в городе среди тех, кто занимается самодеятельностью. Участники регулярно дают концерты в воинских частях и на городских мероприятиях. На базе центра они сочиняют песни и музыку, готовят творческие номера. Состав участников достаточно разновозрастный, но это только делает его более интересным и разнообразным, - отметила директор МАУ «Центр работы с населением «Единство» Татьяна Киселева.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.