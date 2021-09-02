Видео: из салона связи в Хабаровске украли мобильный телефон Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Хабаровские полицейские задержали 35-летнего мужчину. Его подозревают в краже мобильного телефона из салона сотовой связи. Вор воспользовался тем, что продавец был увлечен работой с покупателем. Преступление было заснято на камеру видеонаблюдения, сообщили в ГУ МВД Хабаровского края.

- Когда сотрудник торгового зала работал с покупателем, злоумышленник похитил из-под прилавка личный телефон менеджера. Ущерб составил около 25 тысяч рублей. Телефонное устройство фигурант продал на одном из городских рынков, а деньги потратил на свои нужды, - рассказали в ведомстве.

Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Украденный телефон до сих пор не найден.

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