В аэропорту Хабаровска началось строительство нового международного терминала Фото: Правительство Хабаровского края

600 пассажиров каждый час и 1 миллион в год - такую пропускную способность будет иметь новый международный терминал в аэропорту Хабаровска. 1 сентября состоялась церемония начала его стройки. Реализация проекта позволит развиваться авиасообщению края с зарубежными странами, сообщили в правительстве региона.

- Инвесторы оценивают этот проект примерно в пять миллиардов рублей. Мы привлекаем средства ведущих институтов развития страны - ВЭБ.РФ и ВЭБ.ДВ. Аэропорт - часть территории опережающего развития «Хабаровск». Ее резиденты получают льготные ставки по налогам на прибыль, имущество, землю и страховым взносам. Это также поможет воплотить такой масштабный проект на территории края. Для того чтобы старт этой стройки был дан, приложено много сил. И это придает уверенности, что проект будет успешно реализован, - подчеркнул врио губернатора края Михаил Дегтярев.

Здание будет оснащено 2 телетрапами, 7 лифтами различного назначения, 6 эскалаторами, 2 уровнями автоматизированной обработки багажа и 11 стойками регистрации. Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский аэропорт Дегтярев считает лучшим во всем регионе: там высокое качество обслуживания, он выполнен из качественных материалов, а логистика осуществляется по удобным схемам.

Международный терминал и уже действующий будут интегрированы друг с другом. Поэтому пассажиры смогут без проблем перемещаться из одного здания в другое через стерильную и общую зоны. Для удобства как самих пассажиров, так и тех, кто их встречает и провожает, здание будет оснащено двумя телетрапами, семью лифтами различного назначения, шестью эскалаторами, двумя уровнями автоматизированной обработки багажа и 11 стойками регистрации.

Новый терминал станет способом поддержания деловой активности региона: повысит его инвестиционную и туристическую привлекательность. Фото: Правительство Хабаровского края

- Мы давно ждали нового терминала международных линий. Географическое положение делает Хабаровск самым удобным пунктом с точки зрения географии полетов. Его по праву можно считать транспортной столицей Дальнего Востока, - подчеркнул Константин Сухоребрик, генеральный директор объединенной дальневосточной авиакомпании «Аврора».

В торжественной церемонии также приняли участие заместитель министра транспорта Российской Федерации Игорь Чалик и заместитель председателя - член правления ВЭБ.РФ Артем Довлатов. Они отметили, что строительство и модернизация аэропортовой инфраструктуры - одно из важных направлений деятельности ВЭБ.РФ. И новый терминал станет способом поддержания деловой активности региона: повысит его инвестиционную и туристическую привлекательность.

Ввести новый пассажирский терминал аэропорта в эксплуатацию планируется в конце второго квартала 2023 года.

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