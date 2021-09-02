В Хабаровском крае собрали рекордный урожай арбузов
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае подходит к концу сезон сбора бахчевых. В этом году аграрии смело хвастаются плодами своих трудов - арбузов выращено рекордное количество. Фермеры продают свою продукцию на ярмарке выходного дня возле арены «Ерофей», сообщили в правительстве региона.
Специалист центра компетенций АНО «КСФ» Константин Могильный отмечает: продажа урожая на ярмарке выгодна как самим аграриям, так и покупателям. Первые платят исключительно за вывоз мусора. А вторые приобретают свежую продукцию от местных производителей и экономят свой бюджет. Сладкую ягоду с полей региона уже можно купить по цене 25 рублей за килограмм.
- Перед тем как попасть на прилавок, все товары как животного, так и растительного происхождения проходят тщательную проверку в передвижной лаборатории, которая работает непосредственно на территории ярмарки, - рассказал Могильный.
В министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности напомнили, что для сельхозпроизводителей в крае предусмотрена господдержка. Получив ее, аграрии могут расширить свой бизнес, тем самым увеличив объемы производства.
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