«Пушкинская карта»: студентам и школьникам в Хабаровском крае подарят три тысячи рублей на походы в театры и музеи

«Пушкинская карта»: студентам и школьника в Хабаровском крае подарят 3000 рублей на походы в театр и музеи Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край присоединился к программе «Пушкинская карта». Теперь оплачивать билеты в музеи и театры школьники и студенты края смогут при помощи специальной карты, на которую уже будет начислено три тысячи рублей. Через год эту сумму планируется увеличить до пяти тысяч, сообщили в правительстве региона.

- На территории края участниками проекта на сегодняшний день уже стали девять учреждений культуры. В их числе: краевой музыкальный театр, краевой театр драмы, филармония, краевой театр юного зрителя, краевой театр кукол, Драматический театр Комсомольска-на-Амуре, музей имени Гродекова, а также музей изобразительных искусств и краеведческий музей Комсомольска-на-Амуре. В сентябре планируется, что к программе присоединятся Дальневосточный художественный музей, Музей истории Хабаровска, ДК «Алмаз» Комсомольска-на-Амуре и другие, - сообщила заместитель министра культуры края Ирина Купченко.

Для учреждений культуры присоединение к программе даст возможность расширить свою аудиторию, привлечь больше молодежи. Воспользоваться своей картой учащиеся смогут по всей стране.

Подробная афиша мероприятий также размещена в приложении и на портале Культура.РФ.

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