Ремонт по гарантии: дорожники Хабаровска устраняют недочеты в своей работе

Хабаровские дорожники до наступления дождливой погоды начали приводить в порядок проезжие части - они ремонтируют те участки дорог, где до этого некачественно выполнили свою работу. Перечень замечаний подрядчики получили от городских властей, сообщили в мэрии.

Так, например, дорога по переулку Ленинградскому была отремонтирована в 2020 году. Под конец лета покрытие на остановочном кармане «Христорождественский собор» начало деформироваться. Специалисты связывают это с высокой температурой воздуха.

- Подрядчик проинформирован о данной ситуации. Устранять проблему он будет за свой счет в течение двух недель. Асфальт ему придется заменить на протяжении всей остановки, - сказал и.о. начальника отдела управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Чеверда.

И это только одно из нареканий. Также возникли вопросы к покрытию на пересечении улицы Калинина с Уссурийским бульваром. За три года на магистрали появилось несколько выбоин. Так как гарантия на выполненные работы на магистрали еще действует, ямочный ремонт также будет выполняться за счет подрядчика.

Кроме того, в рамках договорных отношений планируется локальное восстановление участков на улице Серышева и Уссурийском бульваре.

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