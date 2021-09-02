Впервые за 35 лет на Колыме открыли новую школу с детским садом

Новая школа-детский сад №9 построена взамен старого здания 1958 года. Фото: правительство Колымы

Новую школу на 50 учеников с детским садом для 30 ребятишек и бассейном открыли в поселке Снежный. Строительство объекта обошлось в 400 миллионов рублей. Это первая школа, которая открылась во всем регионе за последние 35 лет.

Новая школа-детский сад №9 построена взамен старого здания 1958 года, которое было признано аварийным. Родителям приходилось отправлять детей учиться в Магадан (23 километра от Снежного). На возведение нового здания ушло два года.

- В здании предусмотрены просторные классы начальной школы и дошкольные группы, спортивный зал, оборудованный класс информатики для младших школьников, медицинский блок, прогулочные веранды, пищеблок с новым оборудованием. Кроме того, предусмотрены условия для присмотра и ухода за детьми в возрасте от 1,5 до трех лет, - сообщили в пресс-службе правительства Магаданской области.

Новая школа также строится в поселке Ола. Учреждение рассчитано на 825 мест. Открыть ее планируют уже в следующем году. В 2023-м завершается строительство школы в Третьем районе в Магадане.