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Общество2 сентября 2021 11:01

Под «дом дальневосточника» нашли землю в Хабаровске

Участки выделили многодетным семьям
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Место находится на Литовской улице (рядом с поселком имени Горького)

Место находится на Литовской улице (рядом с поселком имени Горького)

Фото: Правительство Хабаровского края

Пилотную площадку под проект «Дом дальневосточника» определили в Хабаровске. Место находится на Литовской улице (рядом с поселком имени Горького). Землю здесь получили 263 многодетные семьи.

Участки отданы под строительство индивидуального жилья. Семьям предложено присоединиться к проекту «Дом дальневосточника». Строительные компании из разных регионов страны готовы возвести домкомплекты площадью в 150, 180 и 220 квадратных метров. Предприятия обещают быструю сборку и демократичные цены.

- Кроме того, продолжается развитие дорожной инфраструктуры: запланировано выделение около 50 миллионов рублей на прокладку автомобильной дороги к будущему поселку, - добавили в пресс-службе правительства Хабаровского края.