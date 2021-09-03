700 человек скончались от коронавируса в Хабаровском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще 310 человек заболело за сутки коронавирусом в Хабаровском крае. Больше всего в столице края - 108 и Комсомольске-на-Амуре - 77, сообщили в минздраве региона.

В Вяземском районе ковидом заболели 29 человек за 24 часа, в районе Лазо - 20, в Совгаванском - 18, в Верхнебуреинском - 13. Также единичные случаи инфицирования зафиксированы на остальной территории края.

- Выздоровело 316 человек, 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 17 подключены к аппаратам ИВЛ. Четверо скончались. Сейчас в регионе развернуто 1778 коек для ковид-больных. Из них свободны 708, - уточнили в пресс-службе ведомства.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 320 002 человек. Из них 281 616 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 75 811 случаев коронавируса:

69 651 человек выздоровел;

5460 находятся на лечении (1379 в стационаре, амбулаторно 4090);

Скончались 700 человек.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.