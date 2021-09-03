700 человек скончались от коронавируса в Хабаровском крае
Фото: Мария ЛЕНЦ
Еще 310 человек заболело за сутки коронавирусом в Хабаровском крае. Больше всего в столице края - 108 и Комсомольске-на-Амуре - 77, сообщили в минздраве региона.
В Вяземском районе ковидом заболели 29 человек за 24 часа, в районе Лазо - 20, в Совгаванском - 18, в Верхнебуреинском - 13. Также единичные случаи инфицирования зафиксированы на остальной территории края.
- Выздоровело 316 человек, 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 17 подключены к аппаратам ИВЛ. Четверо скончались. Сейчас в регионе развернуто 1778 коек для ковид-больных. Из них свободны 708, - уточнили в пресс-службе ведомства.
КОНКРЕТНО
В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 320 002 человек. Из них 281 616 получили оба компонента вакцины.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 75 811 случаев коронавируса:
69 651 человек выздоровел;
5460 находятся на лечении (1379 в стационаре, амбулаторно 4090);
Скончались 700 человек.
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