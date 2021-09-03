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Общество3 сентября 2021 2:46

Хабаровск планируют сделать городом-миллионником раньше Владивостока

Сейчас в региональной столице живет около 610,3 тысяч человек
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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В Хабаровске живет около 610,3 тысяч человек

В Хабаровске живет около 610,3 тысяч человек

Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Власти Хабаровского края планируют сделать региональный центр первым на Дальнем Востоке городом с населением в один миллион человек. Ранее подобные планы высказывались в отношении Владивостока. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио губернатора Хабаровского края.

- Хабаровск станет миллионником пораньше Владивостока. Экономический потенциал Хабаровского края и запланированные к реализации проекты позволяют это сделать тихо и без суеты, - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Население Владивостока - 600,8 тысячи человек. Напомним, чтобы приморская столица стала миллионником, ее планируют объединить с городом Артемом (живет 114,2 тысячи человек), а между ними построить город-спутник на 300 тысяч человек.