Хабаровские спасатели эвакуировали 17 человек из пожара в доме

Пламенем была охвачена квартира на первом этаже Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ночь на 3 сентября на Шмаковской улице загорелась квартира одного из домов. К моменту прибытия пожарных, огонь охватил личные вещи, а едкий дым заполнил подъезд. Из-за этого некоторые жильцы не могли покинуть дом.

Пламенем была охвачена квартира на первом этаже. Самостоятельно из задымленного дома выбрались 28 человек, еще 17 жильцам понадобилась помощь пожарных. Их вывели по лестнице без применения спасательных устройств.

- Всего для ликвидации последствий пожара было задействовано четыре единицы техники и 11 человек личного состава. Что могло стать причиной возгорания будет установлено в ходе проверки, - рассказали в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

На месте специалисты проведут осмотр очага пожара, опросят очевидцев.