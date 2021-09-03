Часть подтопленцев из Хабаровского района получила компенсации

Деньги уже получили 39 человек Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Подтопленцам Хабаровского района выплачивают денежные компенсации. На выплаты претендуют пострадавшие от паводков люди, чей ущерб оценили специальные комиссии. Специалисты наведывались в те дома, куда позволял зайти уровень воды.

В случае нарушения условий жизнедеятельности компенсация составляет 10 тысяч рублей. Деньги уже получили 39 человек, сообщили в пресс-службе краевого правительства. Сейчас рассматриваются заявления еще 19 пострадавших.

Вода подтопила 19 населенных пунктов Хабаровского района. Пострадали 458 участков, 29 жилых домов, 19 дорог, 37 приусадебных участков. Стихия ударила по 11 садовым некоммерческим товариществам, где зарегистрировано 300 наделов и три приусадебных участка.