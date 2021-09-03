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Общество3 сентября 2021 5:40

При поддержке ВТБ «Южморрыбфлот» модернизирует логистический узел

ВТБ окажет финансовую поддержку АО «Южморрыбфлот», ведущему производителю рыбных консервов на Дальнем Востоке
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Средства будут выделены на проект по обустройству логистического узла компании. Соглашение о сотрудничестве стороны заключили на ВЭФ-2021.

Компания планирует строительство холодильного комплекса для рыбной продукции вместимостью 15 тысяч тонн и общим грузооборотом 230 тысяч тонн в год. Инвестиции в проект составят более 1,2 миллиарда рублей.

Соглашение о сотрудничестве подписали заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников и генеральный директор АО «Южморрыбфлот» Александр Ефремов.

- ВТБ активно работает с рыбопромышленным комплексом страны. На Дальнем Востоке мы уже профинансировали проекты среднего и малого бизнеса в этой отрасли более чем на 30 миллиардов рублей. Банк предлагает полный спектр финансовых инструментов, отвечающих потребностям клиентов - ведущих предприятий отрасли, которые продолжают работу над обновлением флота и модернизацией производства. Мы рады принимать участие в реализации этих важных отраслевых задач, - прокомментировал Денис Бортников, заместитель президента - председателя правления ВТБ.

- Строительство холодильного комплекса позволит нам принимать рыбопродукцию сразу у борта судна, а затем доставлять непосредственно заказчику или до железнодорожного узла. Реализация проекта повысит эффективность логистических операций и всего производственного цикла в целом, а также позволит создать на предприятии 200 новых рабочих мест, - отметил Александр Ефремов, генеральный директор АО «Южморрыбфлот».

СПРАВКА «КП»

Группа компаний «Доброфлот» занимается добычей рыбы и производством рыбных консервов с 1911 года. Объединяет различные предприятия рыбной отрасли, в том числе АО «Рыболовецкий колхоз «Новый мир», АО «Южморрыбфлот», ООО «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод» и ООО «Примрыбфлот». «Доброфлот» обеспечивает более 4,5 тысячи рабочих мест и ежегодно производит 170 миллионов банок рыбных консервов. У компании 21 единица собственного флота, в том числе 15 рыбодобывающих судов, три рыбоперерабатывающих плавзавода, три транспортных судна-рефрижератора. Группа компаний обладает крупнейшим по объему выпуска береговым рыбоконсервным заводом России и крупнейшим рыбоперерабатывающим плавзаводом «Всеволод Сибирцев». Собственное береговое производство филе и полуфабрикатов из рыбы организовано в поселке Новый мир Приморского края и поселке Хомяково Тульской области. «Доброфлот» обладает жестяно-баночным производством, полностью обеспечивающим собственные потребности. Логистический комплекс включает железнодорожную ветку, склады, погрузочно-разгрузочную технику и парк крупнотоннажных грузовиков-рефрижераторов. Холодильные мощности компании - более 18 тысяч тонн. Развитая система складов в крупнейших регионах страны и доставка продукции в любой город России и страны СНГ.