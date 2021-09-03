Чистая питьевая вода появилась в поселке Многовершинный

31 августа работы на водозаборной станции завершены Фото: Правительство Хабаровского края

У жителей поселка Многовершинный (Николаевский район) из кранов скоро потечет чистая вода. В населенном пункте возвели новый водозабор, идут пуско-наладочные работы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Старый водозабор раньше использовал горно-обогатительный комбинат. В начале 00-х годов водой предприятие стали обеспечивать собственные подземные источники. Водозаборные сооружения и 12-километровую сеть водоводов ГОК передал в муниципальную собственность как непрофильный актив.

Система износилась, и в июне 2018 года сооружения забрали в собственность края. В 2020-м объект включили в федеральный проект «Чистая вода». Это помогло привлечь 26 миллионов рублей из казны страны. Позже российский Минстрой согласовал выделение дополнительных 20 миллионов рублей, что позволило проложить еще один километр сети.

- 31 августа работы на водозаборной станции завершены. Анализы проб воды по всем показателям соответствует требованиям санитарных норм. Сейчас современные очистные сооружения водозабора работают в режиме пусконаладки, и могут быть непродолжительные отключения, - сообщил министр ЖКХ края Дарий Тюрин.