«Юра, иди на свет»: потерявшийся грибник ночь прождал помощи в воде под Хабаровском

Грибник отправился в лес в 20:30 часов и заблудился Фото: Скриншот с видео

В поселке Заозерное 2 сентября потерялся мужчина. Он ушел в лес за грибами и попал в беду. Пенсионеру потребовалась помощь спасателей, рассказали в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Грибник отправился в лес в 20:30 часов и заблудился. Благо, у мужчины была связь - он смог связаться с близкими, которые обратились к спасателям. Сотрудники МЧС прочесали местность и нашли пенсионера. Мужчина откликался на крики спасателей, но подойти к ним не мог. Грибник угодил в канавы, доверху наполненные водой и отказывался идти в темноте на голоса.

- Юра, пойдем домой, все устали уже! - кричали спасатели пенсионеру.

Сотрудники МЧС надели гидрокостюмы и отправились вытаскивать незадачливого грибника. Пенсионер согласился пойти за спасателями и вышел на сухую землю в 3:20 часов ночи. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.