«Мисс мира-2013» сломала шейку бедра в Хабаровске

«Мисс мира-2013» не сразу поняла, что сломала бедро из-за нарушения чувствительности. Фото: ksenia_bezuglova Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Мисс мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках Ксения Безуглова получила травму в Хабаровске. Во время выхода из гостиницы женщина упала и сломала шейку бедра. Ксения ждет операции во Владивостоке.

- Выходя из гостиницы, я спускалась к машине. Там нет пандуса, а на тротуаре от бордюра нет съезда к парковке. Не увидела, что там уклон, хотела спуститься, коляска перевернулась, я выпала прямо на правое бедро, - рассказала в своем Instagram Ксения Безуглова.

«Мисс мира-2013» не сразу поняла, что сломала бедро из-за нарушения чувствительности. С травмой Ксения отправилась во Владивосток. Во время встречи с местными жителями женщине стало плохо: у нее поднялось давление, начало тошнить и темнеть в глазах.

- Вызвали скорую, мне померили давление, пульс и сказали, что у меня это от усталости. По пути к месту отдыха мне стало так плохо, что я потеряла сознание, - добавила Ксения.

Женщину отправили в Тысячекоечную больницу. 3 сентября Ксению ждет операция.