Центр активного долголетия может появиться в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

На Восточном экономическом форуме правительство Хабаровского края подписало трехсторонний меморандум с АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и компанией «ОПЕКА-ГРУПП». Благодаря такому сотрудничеству в регионе активно займутся созданием условий для комфортной жизни пожилых людей.

- Одно из важнейших направлений деятельности компании «ОПЕКА-ГРУПП» - организация ухода за людьми старшего возраста с круглосуточным проживанием. Меморандум заключен для решения общественно полезных, экономических и социальных целей и развития Хабаровского края. Будут реализованы все необходимые меры, которые позволят повысить уровень и качество жизни пожилых людей, - сказал Евгений Никонов, зампред краевого правительство по социальной работе.

Таким образом, в течение нескольких лет в Хабаровском крае создадут Центр активного долголетия. Координировать проект будущего центра будет региональное министерство соцзащиты населения.

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