Около тысячи кетин выловили браконьеры в Охотском море. Фото: пресс-служба Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Как сообщает пресс-служба Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, накануне в акватории Охотского моря задержали группу рыбаков с большой партией кеты.

- Во время патрулирования по акватории инспекторы водоохраны задержали восьмерых человек, которые нарушили правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, - объяснили в пресс-службе.

В общей сложности рыбаки выловили 940 экземпляров кеты, что эксперты оценили в пять миллионов 431 тысячу рублей. Ущерб такого масштаба относится к категории особо крупного. На месте у рыбаков изъяты сети общей длиной 300 метров, три лодки, три лодочных мотора. Сейчас материалы дела переданы в ФСБ РФ.

Кроме того, в ходе рейда инспекторы смогли задержать еще двух рыбаков, нарушивших правила рыболовства. Мужчины успели выловить лишь 51 кетину. Общий ущерб оценили в 204,9 тысячи рублей. У браконьеров также изъяли сети длиной 100 метров, одну лодку и один лодочный мотор. Материалы дела переданы в МВД РФ.

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