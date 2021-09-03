В день годовщины окончания Второй мировой войны в Хабаровске почтили память погибших героев Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошли памятные мероприятия в честь окончания Второй мировой войны. В 2021 году отметили уже 76-ю годовщину с момента завершения войны с милитаристской Японией.

- Сегодня в нашей стране отмечается годовщина окончания одной из самых кровопролитных войн. Из года в год мы чтим память тех, кто воевал за нашу родину. Это настоящие герои, которые проявили несгибаемую волю и мужество, отстояли жизни всех будущих поколений и мирное небо над головой. Мы должны и будем свято хранить память о тех людях, кто пал на фронтах, а также будем заботиться и помогать тем, кто сражался и выжил в этой страшной войне, - сказал Игорь Михайловский, и.о. мэра Хабаровска.

Во время жестоких боев на дальневосточной территории погибло более 12 тысяч советских солдат. Звания Героев Советского Союза получили 93 человека, некоторые уже посмертно. Сейчас имена дальневосточных воинов высечены на пилонах, расположенных на площади Славы Хабаровска. Горит Вечный огонь во имя памяти о них.

Уже сегодня вечером, 3 сентября, на площади «Город воинской славы» пройдет памятная акция «Победный вальс». Начало в 18:00.

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