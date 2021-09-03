Спаслись сами: 11 детей выбрались из горящего хабаровского общежития Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Железнодорожном районе Хабаровска загорелось общежитие гостиничного типа «Восход» по адресу Кирпичный переулок, 4. Пожар произошел на четвертом этаже. Сообщение об инциденте поступило в МЧС в разгар дня.

Первый прибывший отряд пожарных выяснил, что загорелись домашние вещи и бытовая техника на площади 20 квадратных метров.

Спаслись сами: 11 детей выбрались из горящего хабаровского общежития Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- В самом здании сработала автоматическая система противопожарной защиты. Поэтому 54 человека, из них 11 детей, успели эвакуироваться еще до прибытия сотрудников МЧС, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спаслись сами: 11 детей выбрались из горящего хабаровского общежития Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

С бушующим пламенем отряд из 48 пожарных справился всего за полчаса. Пожарный надзор установит причины инцидента и виновных в возгорании.

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