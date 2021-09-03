Дополнительная группа спасателей отправилась в Комсомольск Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Паводковая обстановка в Комсомольске-на-Амуре остается сложной. Уже в ближайшие дни город накроет гребень паводка. Сегодня, 3 сентября, из Хабаровска в Город юности выехала группа из 19 человек и пяти единиц техники в помощь спасателям на месте. На подмогу уехали пожарные и спасатели ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- Сейчас спасатели, администрация города, подрядчики организовали постоянный мониторинг состояния дамб. В местах, где отмечаются повышенные уровни грунтовых вод, организована работа насосных установок и пожарно-спасательной техники, откачка воды ведется из ливневых коллекторов. Всего в городе задействовано 15 насосных установок различной мощности, - объяснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

За последние сутки Амур у Комсомольска вырос на два сантиметра и составляет 692 сантиметра. Река уже несколько дней находится на уровне выше опасного явления. Под воду ушло 197 дачных и 80 приусадебных участков. В девяти селах затопило три дома, 40 участков и 18 дорог.

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