Погода в Хабаровске 4 сентября 2021: тепло и безветренно Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Теплая пора в регионе продолжается. Уже сегодня, 4 сентября, в крае ожидается ненастная погода с высокими дневными температурами. Так, в Хабаровске днем воздух прогреется от +22 до +24 градусов. Ночью будет гораздо прохладнее – от 10 до 12 градусов тепла. Осадки не ожидаются. Ветер будет дуть в северо-восточном направлении от 4 до 9 метров.

Теплее будет в субботу в южных и центральных районах региона. Там синоптики обещают днем до +26 градусов. А вот ночью температура будет варьироваться от +7 до +14 градусов. На территории районов преимущественно без осадков. Ветер будет дуть в северо-восточном направлении. На юге скорость ветра достигнет 5-10 метров, а в центре края – 2-10 метров.

На севере края осадков тоже не будет. Днем воздух прогреется от +13 до +23 градусов. Ночью холоднее – от +6 до +13 градусов. Ветер прогнозируется юго-западного направления от 4 до 10 метров.

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