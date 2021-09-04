Еще три смерти из-за коронавируса произошло в Хабаровском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Хабаровский край не отпускает ковид. За сутки в регионе заболело 316 человек, а выздоровело на шесть меньше – 310. Показатели по выздоровлению стали медленно падать. В тяжелом состоянии сейчас находятся 29 человек, из них 17 – на аппаратах искусственной вентиляции легких. Три человека за 3 сентября умерло.

Наибольшее количество заболевших вновь в Хабаровске – 84 человека. Еще 74 заболели в Комсомольске-на-Амуре. В Вяземской районе обнаружено 29 новых пациентов, а в Нанайском – 21. В Верхнебуреинском районе зарегистрировано 20 новых случаев, а в Солнечном и Амурском по 19. В Ульчском районе инфицировалось 18 человек, а в Комсомольском – 16. Еще 10 новых пациентов выявлено в районе имени Лазо, и три в Хабаровском районе. По одному случаю зарегистрировано в Аяно-Майском, Бикинском и Советско-Гаванском районах.

Для лечения в регионе развернуто 1778 коек, из них свободно – 423. Всего на 3 сентября в регионе болело 5463 человека, из них 4108 – лечатся в домашних условиях.

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