«Краевой выходной» проведут для детей и их родителей Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае готовятся к очередному «Краевому выходному». Уже в это воскресенье, 5 сентября, детей и их родителей ждут в образовательных и творческих центрах.

Начнется череда мероприятия в городе Комсомольске. Там в филиале Регионального модельного центра дополнительного образования для гостей проведут экскурсию по всему центру. Кроме того, ребятам подробно расскажут о кружках и секциях, на которые можно записаться уже в этом году. Экскурсия пройдет на переулке Октябрьском, 26/2. Начало – в 10:00.

А уже в полдень в Хабаровске в Центре художественно-эстетического развития начнутся показательные выступления воспитанников центра. Гости смогут увидеть номера по хореографическому, вокальному и цирковому искусству, художественному слову. В свободной форме педагоги представят объединения и коллективы центра. Проходить все будет по улице Архангельской, 25.

В это же время, в 12:00, в библиотеке-филиале №7 на улице Жуковского, 4 проведут мастер-класс по созданию театральных кукол. Педагоги покажут, как из обычных перчаток сделать человечков для домашнего театра. И еще одна игровая программа с Незнайкой в городе Знаний пройдет в библиотеке-филиале №6 по улице Вяземской, 1а.

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