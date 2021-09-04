Ярмарка-выставка «Фермерский дворик» заработала в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
В первую субботу сентября в Хабаровске открыли «Фермерский дворик». На ней свой свежую продукцию смогли представить местные производители.
С начала сезона в Хабаровске работает уже 7 ярмарок выходного дня. Для удобства покупателей и производителей они расположены в разных частях города. Свои товары там предлагают сельскохозяйственные товаропроизводители, главы крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных участков, садоводы и огородники как Хабаровска, так и районов Хабаровского края.
«Фермерский дворик» расположился на базе хабаровского Крайпотребсоюза на улице Ленина, 19. Приобрести на ярмарке можно как свежие сезонные овощи, фрукты, так и другие продукты питания.
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