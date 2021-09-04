Загорелась крыша: крупный пожар потушили в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Поздним вечером 3 сентября, около 21:53, в Железнодорожном районе загорелось двухэтажное административное здание. По словам охранника, в момент пожара в здании не было никого из людей. На ликвидацию пожара выехали 56 пожарных и 15 единиц техники.

Горела кровля кирпичного здания, обитого сэндвич-панелями, на проспекте 60-летия Октября, 178Б. Для тушения огня пожарные развернули два участка. Локализовать пожар удалось к 23:13. А в 23:43 пожарные ликвидировали открытое горение. Всего огонь охватил площадь в 400 квадратных метров.

Пока о причинах возникновения горения ничего неизвестно. На месте будут работать дознаватели. Они опросят очевидцев, осмотрят место пожара и выяснят, что стало причиной возгорания.

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