«Победный вальс» в Хабаровске станцевали 35 пар Фото: Администрация Хабаровска

По традиции, репетиции «Победного вальса» начались за месяц до события. В связи с коронавирусной обстановкой репетировали участники акции по пять пар за раз.

- К генеральному прогону мы собрали всех участников. Кроме того, проводили репетиции и в онлайне. Все очень хорошо освоили обучение, поэтому акция прошла на высоком уровне, – рассказал Дмитрий Кабузенко, директор Центра патриотического воспитания Хабаровска.

Особенностью вальса в этом году стала музыка. Танцоры кружились по площади «Город воинской славы» под произведение Давида Тухманова «Вальс фронтовой медсестры». Постановкой занималась главный специалист Центра патриотического воспитания Хабаровска Арина Ромазан. В день акции девушка лично исполнила песню на слова Владимира Харитонова.

- Это произведение в меру ритмичное. Мы постарались подобрать такие движения, которые бы смог исполнить и запомнить каждый участник акции. Участниками вновь стали люди самых разных возрастов. В этом году самым юным танцорам было по 9 лет, - рассказала Арина Ромазан.

Следующий «Победный вальс» хабаровчане станцуют 9 мая 2022 года.

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