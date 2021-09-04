Хорошее воспитание: школьники в Амурске нашли кошелек с наличными и вернули его хозяину Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Добропорядочность проявили школьники из Амурска. Накануне 15-летние Кирилл и Максим проходили мимо одной из автобусных остановок в городе Амурске. На земле ребята увидели кошелек, внутри которого оказалось 30 тысяч рублей наличными и банковские карты. Подростки без тени сомнения взяли находку и отнесли в дежурную часть районного отдела полиции.

- Правоохранители выяснили, что кошелек принадлежит местной жительнице. Находку уже вернули законной владелице, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В свою очередь начальник отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Амурскому району майор полиции Елена Калинина поблагодарила Кирилла и Максима за неравнодушие, а их родителей - за хорошее воспитание своих детей. Сотрудники полиции вручили школьникам подарки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.