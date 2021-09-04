Психанул и забрал машину: в Комсомольске местный житель угнал авто друга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совершенно неожиданно полицейским Города юности удалось задержать местного жителя, угнавшего авто. Накануне во время патрулирования сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, которым управлял 33-летний комсомольчанин. В результате медицинского освидетельствования оказалось, что водитель был пьян.

Оказалось, что мужчина не имеет водительских прав. Парня задержали и доставили в отдел полиции. Вскоре выяснилось, что даже автомобиль принадлежит не 33-летнему комсомольчанину, а его другу. По словам задержанного, он отдыхал у озера в своей компании. Молодые люди выпивали. Вдруг между угонщиком и одним участником застолья произошел конфликт. В порыве злости мужчина решил наказать обидчика – взял ключи от машины пьяного товарища и уехал на ней.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание предусматривает лишение свободы до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении комсомольчанина избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Авто вернули владельцу.

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