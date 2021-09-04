На достройку домов компании «Диалог» в Хабаровске выделили 1,5 миллиарда рублей Фото: Правительство Хабаровского края

По итогам заседания наблюдательного совета федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, на достройку домов компании «Диалог» направят 1,5 миллиарда рублей. Всего на эти необходимо 1,781 миллиарда рублей. Свой вклад в размере 16% от общей суммы, или 285 миллионов рублей направят из краевого бюджета.

Все средства направят на достройку трех домов: двух на улице Салтыкова-Щедрина и одного на Кавказской. Изначально застройщик обещал сдать дома на Салтыкова-Щедрина еще в ноябре 2017 года, а на улице Кавказской – в ноябре 2016 года. На сегодняшний день процент готовности домов едва достигает половины. Так, двухсекционный дом на улице Салтыкова-Щедрина готов на 57,74%, а трехсекционный дом на этой же улице – на 46,93%. Дом на улице Кавказской построен лишь на 48,15%. В результате 902 человека пострадали от незаконной деятельности застройщика.

– С этими объектами была очень сложная и напряженная ситуация. Благодаря работе фонда пострадавшие наконец-то смогут получить свое жилье, – отметил Константин Тимофеев, генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков.

Привлечь федеральные средства удалось во время встречи врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным и министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным осенью 2020 года.

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