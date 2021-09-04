Кету и горбушу незаконно вылавливал молодой браконьер в Хабаровском крае Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В регионе правоохранители продолжают следить за соблюдением правил вылова водных биологических ресурсов. Накануне в районе села Красное Николаевского района полицейским удалось задержать 24-летнего рыбака.

По версии следствия, молодой человек незаконно выловил 13 кетин и 8 особей горбуши. В рыбалке парень использовал рыболовную сеть. Обвиняемый пытался провести рыбу в Николаевск-на-Амуре, но был задержан сотрудниками ДПС. Естественно, официальной лицензии на вылов рыбы у молодого человека не было.

- Рыба, сети и лодка у молодого человека изъяты и помещены на ответственное хранение. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Максимальное наказание предусматривает лишение свободы до двух лет. Молодой человек оказался с криминальным прошлым. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления.

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