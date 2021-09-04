Сломал систему: колымчанин оставил мошенника без денег
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Очередной звонок «из банка» поступил жителю Магадана 1971 года рождения. Мужчина рассказал, что ему позвонил «сотрудник банка», который попытался убедить колымчанина в том, что с его карты пытаются похитить деньги.
Мужчина поначалу действительно поверил словам «банковского специалиста». По его совету отправился в ближайший банк, где взял кредит и обналичил 246 тысяч рублей. Далее полагалось положить деньги на специальный счет страховой ячейки. Тут-то мужчина вспомнил, что недавно в СМИ уже встречал подобные схемы и отказал мошеннику. После этого связь с «банкиром» прервалась.
Мужчина же поспешил в полицию, где написал заявление на мошенника. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Максимальное наказание – 5 лет тюрьмы.
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