Сломал систему: колымчанин оставил мошенника без денег Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередной звонок «из банка» поступил жителю Магадана 1971 года рождения. Мужчина рассказал, что ему позвонил «сотрудник банка», который попытался убедить колымчанина в том, что с его карты пытаются похитить деньги.

Мужчина поначалу действительно поверил словам «банковского специалиста». По его совету отправился в ближайший банк, где взял кредит и обналичил 246 тысяч рублей. Далее полагалось положить деньги на специальный счет страховой ячейки. Тут-то мужчина вспомнил, что недавно в СМИ уже встречал подобные схемы и отказал мошеннику. После этого связь с «банкиром» прервалась.

Мужчина же поспешил в полицию, где написал заявление на мошенника. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Максимальное наказание – 5 лет тюрьмы.

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