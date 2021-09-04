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Общество4 сентября 2021 23:03

Погода в Хабаровске 5 сетября 2021: тепло и с ветерком

На севере региона ожидаются дожди
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Небесная канцелярия решила подарить жителям Хабаровского края еще чуточку тепла

Небесная канцелярия решила подарить жителям Хабаровского края еще чуточку тепла

Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

Небесная канцелярия решила подарить жителям Хабаровского края еще чуточку тепла. Пока в регионе держатся приятные температуры, правда, переодически ветрено. 5 сентября погода обещает быть комфортной.

В Хабаровске без осадков. Температура воздуха ночью была в пределах +11+12 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +23+25 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду.

На юге региона преимущественно без осадков. Ночью воздух прогревался до +7+12 градусов. Днем синоптики обещают +22+27 градусов. Ветер юго-восточный пять-десять метров в секунду.

Серьезных осадков не прогнозируется и в центре края. Ночью температура воздуха была в пределах +8+14 градусов. Днем столбик термометра покажет +13+27 градусов. Ветер восточный четыре-десять метров в секунду.

А вот на севере региона кратковременные дожди. Ночью температура воздуха поднималась до +7+11 градусов. Днем, согласно прогнозу краевого главка МЧС РФ, до +17+22 градусов. Ветер восточный пять-десять метров в секунду.