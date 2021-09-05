Четыре человека скончались из-за коронавируса за сутки в Хабаровском крае

В регионе развернуто 1778 «ковидных» коек Фото: Андрей КАРА

За минувшие сутки (4 сентября) в Хабаровском крае зарегистрировано 299 новых случаев заражения коронавирусом. Все заболевшие находятся на изоляции. Ковид унес жизни четверых человек.

- По последним данным, в тяжелом состоянии находятся 22 пациента. 18 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, - сообщили в пресс-службе минздрава Хабаровского края.

В Хабаровском крае с начала пандемии коронавирус нашли у 76426 человек. Справились с опасной инфекцией 70273 пациента, 312 из них выписались за прошедшие сутки. Лечение получают 5466 зараженных. Ковид стал причиной смерти 707 человек.

В регионе развернуто 1778 «ковидных» коек, свободно 438. Прививки от коронавируса получили 322672 человека. Вакцинацию полностью прошли 285769 жителей региона.