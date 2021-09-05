Седой мужчина в камуфляжной куртке без вести пропал в ЕАО

У Александра Сакевича среднее телосложение, короткие седые волосы. Фото: добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас»

В Еврейской автономной области продолжаются поиски 84-летнего мужчины. Александр Васильевич Сакевич ушел больше недели назад и исчез при невыясненных обстоятельствах. Мужчину разыскивают родственники, полиция и волонтеры.

Александр Сакевич без вести пропал в Биробиджане 28 или 29 августа. Последний раз его видели в районе улицы Шолом-Алейхема. Об этом рассказали в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лига Спас».

Приметы биробиджанца: рост порядка 165 сантиметров. У Александра Сакевича среднее телосложение, короткие седые волосы. Предположительно мужчина был одет в камуфляжную куртку зеленого цвета, на голове - серая кепка.

Волонтеры просят всех, кто обладает информацией о местонахождении Александра Васильевича, позвонить по телефонам: +7 924 740 33 38; +7 914 167 37 77; 112.