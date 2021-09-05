Осужденные Хабаровского края пойдут работать в магазины и на лесопилки

Осужденные отбывают наказание в специальных исправительных центрах Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Осужденные к принудительным работам в Хабаровском крае смогут работать на местный бизнес. В них заинтересованы предприятия сферы торговли продуктами, а также компании, занимающиеся лесозаготовкой и переработкой древесины. Об этом сообщает пресс-служба ФСИН региона.

На принудительные работы отправляют за незначительные преступления на срок от двух месяцев до пяти лет. Осужденные отбывают наказание в специальных исправительных центрах. Один из таких работает при колонии №13 (село Заозерное). Приговоренные к принудительным работам могут трудиться там, где определит руководство центра. Отказаться осужденный не может.

- На работу и обратно в общежитие исправцентра осужденные следуют самостоятельно. Их ежедневно контролируют сотрудники учреждения. В случае нарушения трудовой дисциплины к осужденным применяются меры взыскания. Заработная плата осужденных должна быть не ниже минимального размера оплаты труда, и это единственное обязательство работодателя по финансам, — рассказала Ирина Солошенко, начальник отдела по контролю за исполнением наказаний без изоляции осужденных от общества УФСИН.

Получить работу и прилежно исполнять свои обязанности - в интересах самого заключенного. Характеристика с места трудоустройства учитывается при рассмотрении их условно-досрочного освобождения.