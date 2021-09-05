Реновация дальневосточных городов обойдется в 500 миллиардов рублей

Реновация предполагает снос старых зданий и строительство на их месте более современных объектов Фото: Правительство Хабаровского края

Ряд городов Дальнего Востока попадет под масштабную реновацию. Идею реконструкции представили на полях Восточного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Реновация предполагает снос старых зданий и строительство на их месте более современных объектов. Под программу попадают в том числе и жилые дома. Владельцам квартир, вошедших в реновацию, выдают новое жилье.

– Состояние дальневосточных городов является одним из важнейших факторов, влияющих на настроение людей и их желание жить и работать в регионе, – сказал вице-премьер Юрий Трутнев, полпред президента РФ в ДФО.

Идею реновации городов поддержал Владимир Путин. Глава государства отметил, что на масштабную реконструкцию выделено 500 миллиардов рублей.

– Деньги колоссальные. Надо только вовремя включиться в эту работу, в том числе и регионам Дальнего Востока, а Правительству – посмотреть, где какие приоритеты определить для того, чтобы эффективно эти средства были потрачены. Деньги есть, надо только ими воспользоваться грамотно и своевременно, – сообщил Владимир Путин, президент РФ.