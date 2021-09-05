Почти семь метров: гребень паводка проходит Комсомольск

Сформированы насосные группы общей производительностью порядка 12 кубометров в час Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Четвертый за 2021 год паводок проходит Хабаровский край. Гребень наводнения добрался до Комсомольска. Уровень воды здесь превысил отметку опасного явления (650 сантиметров) и, по данным на 5 сентября, добрался до 695 сантиметров.

По мере приближения паводковой волны уровень воды в Амуре повышался на 10-15 сантиметров за сутки. Сейчас река замедлила рост и каждый день поднимается на пару сантиметров. Ситуацию ухудшают грунтовые воды, которые выходят на поверхность и, смешиваясь с паводком, топят дачи и приусадебные участки. Чтобы снизить число пострадавших, в Комсомольске максимальное количество стоков было затампонировано.

- Сформированы насосные группы, общая производительность - около 12 кубометров в час. На круглосуточном дежурстве находятся пожарные насосные станции и специальные автомобили, прибывшие для усиления группировки из Хабаровска. Некоторые из них проводят откачку грунтовых вод для освобождения подтопленных частных подворий, другие работают на выравнивании уровня между внутренними водоемами и уровнем реки Амур, чтобы избежать давления на гидрозащитные сооружения, - рассказали в пресс-службе краевого главка МЧС РФ.

Всего в регионе на 5 сентября большая вода пришла в 64 населенных пункта в семи районах. Стихия подтопила 41 жилой дом, 266 приусадебных и 497 земельных участков, 1715 дач и 97 отрезков дорог.