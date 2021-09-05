Рыбаки, рабочий и сборщик ягод без вести пропали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае проходит три спасательные операции Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае проходит три спасательные операции. Сотрудники МЧС ищут без вести пропавших людей в разных районах региона. Пока ни одни поиски не увенчались успехом. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС РФ.

В Николаевском районе 26 августа исчезли двое мужчин. Они выехали на лодке в акваторию Амурского лимана. Рыбаки держали путь в район острова Уюзют. Местонахождение мужчин до сих пор неизвестно, их ищут с помощью вертолета Ми-8.

- Обследовано порядка 400 квадратных километров акватории и сам остров. Пока поиски не принесли результатов, - сообщили в ведомстве.

С лесозаготовительной деляны в районе имени Лазо 25 августа ушел 34-летний рабочий. Спасатели и кинологи обследовали лес около ключа Иванов, где пропал мужчина. Всего осмотрено 32 квадратных километра тайги и 21 километр дорог. Пока результата нет.

В 15 километрах от поселка березовый потерялся 61-летний мужчины. Он пошел за ягодами 4 сентября и пропал без вести. Спасатели выдвинулись на место, по прибытию выдвинутся на поиски.