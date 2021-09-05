Матч «СКА-Хабаровск» - «Спартак-2» 5 сентября 2021 года: один гол, одно удаление

Красно-белые смогли вырваться вперед, но из-за нарушений игрок гостей получил удаление Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Завершился матч «СКА-Хабаровск» - «Спартак-2» 5 сентября 2021 года. Красно-белые смогли вырваться вперед, но из-за нарушений игрок гостей получил удаление. Однако «армейцам» не удалось вырвать победу.

Счет в первом тайме открыл «Спартак-2». На 37 минуте полузащитник Степан Мельников отправил мяч в ворота хабаровчан. Команды отправились на перерыв со счетом 0:1.

Во втором тайме московская команда лишилась одного игрока. На 54 минуте нападающий Илья Голятов получил первую желтую карточку, на 59-й - вторую. До конца игры «Спартак-2» играл в меньшинстве.

«СКА-Хабаровску» не удалось реализовать преимущество. Красно-белые впервые одержали победу над «армейцами» в гостях. Итоговый счет - 0:1.

- Этот шальной гол, который залетел в девятку, ни то, чтобы надломил… Просто иногда принимались решения нелогичные. Никак не ожидали, что потеряем здесь три очка. Хорошие моменты были у Караева, мяч летал по штрафной. В прошлом сезоне 3:0 обыграли «Спартак-2» и тогда мы использовали практически все моменты, которые были. Здесь не смогли, - сказал Сергей Юран, главный тренер «СКА-Хабаровска».