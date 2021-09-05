Погода в Хабаровске 6 сентября 2021: до +25 градусов днем Фото: Ольга КИВА

6 сентября на всей территории края ожидается теплая погода без осадков.

В дневное время на большей части территории региона температура воздуха прогреется до температуры свыше 20 градусов, сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края.

В Хабаровске в светлое время суток будет около +25 градусов. Ночью - до +15. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

На юге края днем от +25 до +27 градусов. Ночью - от +11 до +13 градусов. Скорость юго-западного ветра будет достигать 2-7 метров в секунду.

В центральных районах днем от +23 до +25 градусов. Ночью - от +13 до +15. Порывы северо-западного ветра будут от 3 до 11 метров в секунду.

На севере днем от +16 до +28, ночью от +6 до +10. Скорость северо-западного ветра будет составлять от 5 до 11 метров в секунду.

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