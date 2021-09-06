710 человек скончались от коронавируса в Хабаровском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще 295 человек заболело за сутки коронавирусом в Хабаровском крае. Больше всего в столице края - 212 и Хабаровском районе - 83. На остальной территории региона эпизодов инфицирования не зафиксировано, сообщили в местном минздраве.

- Выздоровело 307 человек, 22 пациента находятся в тяжелом состоянии, 18 подключены к аппаратам ИВЛ. Четверо скончались. Сейчас в регионе развернуто 1778 коек для ковид-больных. Из них свободны 424, - уточнили в пресс-службе ведомства.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 322 717 человек. Из них 285 769 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано76 721 случай коронавируса:

70 580 человек выздоровели;

5431 находится на лечении (1354 в стационаре, амбулаторно 4077);

Скончались 710 человек.

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