Туристов в Магаданской области будут отправлять на необитаемый остров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Магаданской области в борьбе за удержание населения на Колыме и привлечение туда туристов решило предложить там экзотический способ отдыха - на необитаемом острове. Проект перспективный, ведь за таким уединением уставшие от жизни в мегаполисах люди готовы ехать порой на другой конец света.

Расположится новый туристско-рекреационный комплекс на острове Завьялова. Там появятся несколько туристических домиков разного класса. Ожидается, что их гостями станут не менее 400 человек в год. В проекте также предусмотрено создание рыболовных и эколого-туристических маршрутов для занятий рыбалкой и экологическими видами туризма.

Ранее на остров завезли снежных баранов и овцебыков, которые успешно прижились там.

- Инвестор докладывает, что работа идет в соответствии с графиком. Это очень радует, если будет нужна помощь, мы этому проекту всегда поможем. Что касается животного мира Завьялова, у нас появились первые, уже местные, овцебыки в этом году. Что касается снежных баранов, они прижились, они и обитали на этом острове, сейчас мы просто восстанавливаем поголовье, - рассказал губернатор Магаданской области Сергей Носов.

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