Заключенные в Хабаровском крае содержатся в антисанитарных условиях
Фото: Борис КОКУРИН
Заключенные в ИК-5 в Советской Гавани содержатся в антисанитарных условиях. Проведенная в исправительном учреждении проверка выявила целый ряд нарушений, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
- Установлено, что в исправительном учреждении не все отряды для проживания осужденных обеспечены комнатами для хранения продуктов питания и приема пищи, а также помещениями для сушки одежды и обуви, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Прокурор, который проводил проверку, направил все собранные материалы в суд. Администрацию учреждения обязали создать дополнительные комнаты в колонии, чтобы нарушения были устранены.
- Решением Советско-Гаванского городского суда требования прокурора удовлетворены. Решение суда в законную силу не вступило, - добавили в прокуратуре.
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