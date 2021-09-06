Заключенные в Хабаровском крае содержатся в антисанитарных условиях Фото: Борис КОКУРИН

Заключенные в ИК-5 в Советской Гавани содержатся в антисанитарных условиях. Проведенная в исправительном учреждении проверка выявила целый ряд нарушений, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

- Установлено, что в исправительном учреждении не все отряды для проживания осужденных обеспечены комнатами для хранения продуктов питания и приема пищи, а также помещениями для сушки одежды и обуви, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Прокурор, который проводил проверку, направил все собранные материалы в суд. Администрацию учреждения обязали создать дополнительные комнаты в колонии, чтобы нарушения были устранены.

- Решением Советско-Гаванского городского суда требования прокурора удовлетворены. Решение суда в законную силу не вступило, - добавили в прокуратуре.

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