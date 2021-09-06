В Хабаровске прошел фестиваль молодежных культур
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровске прошел Краевой фестиваль молодежный культур. 300 человек собрались на набережной Ленина, чтобы принять участие в большом спортивном празднике, сообщили в правительстве региона.
– Помимо сцены набережной, мероприятия фестиваля прошли на баскетбольных и скейт-площадках. Впервые в программу были включены соревнования и мастер-классы по скейтбордингу. Также спортсмены-любители разыграли медали в турнире по баскетболу 3х3. У юношей лучшей стала команда «Pro-1», среди девушек победу одержал коллектив «Амур», – рассказал специалист центра подготовки спортивных команд Хабаровского края Артем Рыбальченко.
Также со сцены фестиваля заряжали энергией девушки из команды чарлидинга, исполнители брейк-данса и представители школы современных танцев.
Особенно удачливым гостям праздника посчастливилось получить абонементы в фитнес-центры города.
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